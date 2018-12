Verdachte met tas vol geld klopt aan bij agent

De straten van Rotterdam-Oost vormden zondagmiddag 16 december de achtergrond van een grootschalige politieactie. In dit deel van Rotterdam reden op dat moment een aantal onherkenbaar surveillerende politieauto’s die een voertuig volgden met verdacht rijgedrag die via de Prins Alexanderlaan richting de Keulenhof in Rotterdam Oosterflank reed om daar te parkeren. De agenten parkeerden ook. Even later kwam er een man aangelopen met een grote, zware sporttas. De man vergiste zich in de auto en klopte bij de agent in burger op het raampje. Toen hij besefte dat dat niet de juiste persoon was, liep hij naar de volgende auto. Daar was inmiddels al iemand druk bezig met het leeghalen van zijn kofferbak, inclusief bodemplaat en reserve band.