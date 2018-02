Pizzakoeriers blijven doelwit overvallers; helpt u mee ?

Een 18-jarige Schiedammer werd afgelopen woensdag het slachtoffer van zo’n zinloze overval. Op de Eduard van Beinumlaan werd hij beroofd van alleen wat eten en kleine persoonlijke bezittingen. Het eten was online betaald en zijn telefoon lag aan de oplader.

Een pakje sigaretten en wat fastfood was de buit. Ook in Dordrecht was zaterdag een 17-jarige jongen het slachtoffer van een beroving. Tijdens het bezorgen van een pizza op de Troelstraweg werd hij beroofd van de pizza en 50 euro. Hier was ‘intimidatie’ het wapen. Een tweetal ‘sprak’ hem aan in de galerij en deed zich voor als bestellers.

Op zondag was het twee keer raak. Rond zes uur kreeg een 18-jarige Rotterdammer een pistool op zich gericht op de Palsterkamp. Ook hier was de buit een pizza en portemonnee. Even voor negenen werd op de Watertorenweg een 15-jarige Rotterdammer het slachtoffer. Hij stopte om even op zijn telefoon te kijken hoe hij moest fietsen naar het Dienstkraanpad. Hier moest hij een pizza afleveren. Plotseling werd hij door vier mannen vastgegrepen en werden zij zakken doorzocht. De buit: slechts 25 euro.