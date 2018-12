Notoire bedelaar aangehouden

De politie heeft de man al eerder bekeurd. Bedelen is in Hulst volgens de Algemene Plaatselijke Verordening verboden. De verdachte bleef echter stug doorgaan met zijn intimiderende praktijken. Zo viel hij ook een meisje van 14 lastig en dwong haar in de supermarkt een aankoop voor hem te doen. Verschillende inwoners hebben aangifte tegen de man gedaan. Woensdag 19 december is hij op last van de officier van justitie buiten heterdaad aangehouden. De verdachte is vastgezet voor verder onderzoek.