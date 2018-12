Onderzoek handgranaat opgestart

Onderzoek

Rond de middag ontving de politie melding van een handgranaat die in de voortuin van een woning op Aan de Linde zou liggen. Daarop gingen de collega’s ter plaatse en werd de straat afgezet. Team Explosieven Verkenning heeft vervolgens de handgranaat onderzocht. Na nader onderzoek werd besloten de Explosieven Opruimingsdienst Defensie in te schakelen. Ondertussen zijn de bewoners van de betreffende woning en directe buren geadviseerd hun woning te verlaten. Daarnaast zijn ook de omliggende bewoners geïnformeerd over de situatie.



Tot ontploffing gebracht

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie arriveerde even voor 15:00 uur op de betreffende locatie in Nieuwstadt. In eerste instantie werd besloten de handgranaat gecontroleerd tot ontploffen te brengen. Daarna bleek toch dat demontage van het voorwerp op een veilige manier kon worden mogelijk gemaakt. Vandaag wordt buurtonderzoek opgestart en zal er ook sporenonderzoek plaatsvinden.



Getuige

Heb je wellicht meer informatie die kan helpen in het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000.