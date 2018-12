Politie zoekt getuigen overval

Veldhoven - Dinsdag 18 december rond 20.40 uur werd een supermarkt aan de Pleintjes overvallen. Een onbekende man bedreigde een personeelslid met een vuurwapen gelijkend voorwerp en ging er daarna met een onbekend geldbedrag te voet vandoor. Het zou gaan om een blanke man van ongeveer 1.70m lang. De dader was donker gekleed. Wij zijn op zoek naar getuigen die iets hebben gezien van de overval dinsdagavond. Maar ook mensen die iets is opgevallen voor of na de overval in de omgeving van de Pleintjes willen wij graag spreken. Zij kunnen daarvoor contact opnemen met ons via 0900-8844.