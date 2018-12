Politiejaar in beeld

2018 was ook het jaar van de cyberdeskundigen van de politie. Zij namen tijdelijk een website over op het darkweb waardoor de politie kon meekijken wat zich daar afspeelde.

Dit jaar kreeg Nederland ook te maken met een terroristische aanslag. Alerte agenten overmeesterden een 19-jarige man die op Amsterdam CS twee mensen had neergestoken en voorkwamen erger.

De Nederlandse politie was actief in het buitenland, bijvoorbeeld op Sint Maarten, nadat de orkaan Irma het eiland hard getroffen had. Nederlandse agenten stonden hun collega’s op Sint Maarten bij om de veiligheid op het eiland te waarborgen.

Succes was er ook door internationale samenwerking met Belgie en Duitsland. In beide landen waren plofkrakers actief, die uit Nederland afkomstig waren. Door samenwerking konden verschillende verdachten worden aangehouden.

