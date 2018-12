Politie onderzoekt overval op woning

Op het moment van de overval waren drie jongens in de woning aanwezig, twee van 16 en een van 18 jaar oud uit Assen. Voor zover bekend raakten zij niet gewond. De jongens spreken van meerdere daders die onder bedreiging met een wapen een auto hebben weggenomen. De politie is sindsdien op zoek naar de overvallers en is een onderzoek gestart. Mensen die beschikken over meer informatie, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.