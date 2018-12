Mislukte plofkraak Delflandplein

Rond 06.40 uur komen er bij de meldkamer meerdere meldingen binnen dat er een harde knal is gehoord aan het Delflanplein. Toegesnelde politiemensen constateren dat er geprobeerd is om een geldautomaat te forceren met - vermoedelijk - explosieven. De schade is beperkt gebleven tot de geldautomaat en er zijn geen panden of woningen ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst is ter plaatse om de eventuele explosieven veilig te verwijderen.

De recherche spreekt graag met iedereen die mogelijk iets gezien heeft wat met deze zaak te maken kan hebben. Na de harde knal zijn vermoedelijk drie mannen op tweescooters weggereden. Iedereen die hen mogelijk gezien heeft, spreekt de recherche graag. Daarnaast worden ook mensen die mogelijk voorafgaand aan de plofkraak iets hebben gezien, verzocht zich te melden. Informatie kan worden doorgegeven via 0900-8844. Anoniem melden kan via 0800-7000. Daarnaast is het ook mogelijk om uw informatie door te geven via het onderstaande tipformulier.