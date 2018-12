Verdachte aangehouden na overval supermarkt

De verdachte kwam rond 18.30 uur met een vuurwapen in zijn hand en een bivakmuts op de supermarkt binnen. In de winkel ontstond een worsteling tussen de eigenaar en de verdachte. De eigenaar wist de verdachte vast te houden tot de politie arriveerde. De verdachte, een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die getuigen zijn geweest van de overval of die de worsteling hebben gezien, die deels op straat afspeelde. Heeft u nog niet met de politie gesproken, maar heeft u wel meer informatie, neem dan contact op met de recherche in Den Haag via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.