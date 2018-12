Vermiste man dood in water gevonden

De 53-jarige man was sinds zaterdagmiddag vermist. De politie werd zaterdag aan het begin van de avond geïnformeerd, waarna een zoektocht naar hem werd ingesteld. De man zat in een rolstoel en was slechtziend. Rond 20.00 uur werd in de haven bij de Meerpaalweg een rolstoelkussen in het water gevonden, waarvan aangenomen werd dat deze afkomstig was van de rolstoel van het slachtoffer. Zaterdag werd tot laat in de avond door agenten van de landelijke eenheid in de haven tevergeefs gedregd.