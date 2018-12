Auto rijdt door na aanrijding met fietser

Het meisje stak rond 3.45 uur De Harendonkweg over toen ze werd geschept door een donkere Volkswagen Golf, mogelijk een stationwagen. Terwijl getuigen zich over het zwaargewonde meisje ontfermden, ging de bestuurder van de auto er met hoge snelheid vandoor in de richting van de Sint Teunislaan. Het slachtoffer was buiten kennis en is in zeer zorgwekkende toestand opgenomen in het ziekenhuis. Op de plek van de aanrijding bleef een buitenspiegel van een donkere Volkswagen Golf achter op het wegdek. Het gaat vermoedelijk om een Golf uit 2015 of 2016.