De politie heeft inmiddels forensisch onderzoek en buurtonderzoek opgestart. Ook getuigen van het incident worden gehoord. De verdachte kon kort na het geweldsincident worden aangehouden en onderging dit zonder verzet. De aanleiding van het schietincident is nog onderwerp van onderzoek.

Bent je getuige geweest of heb je meer informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000.