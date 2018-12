Zwaargewonde man aangetroffen

Buurtonderzoek

De man van middelbare leeftijd werd door passanten aangetroffen op de Roermondseweg in Steyl. Hij is met de traumaheli naar het ziekenhuis vervoerd. Politie heeft ter plaatse buurtonderzoek opgestart. Vooralsnog duiden de sporen en verwondingen niet op een misdrijf. Omdat er nog niet duidelijk is wat er precies met het slachtoffer gebeurd is, kan een misdrijf echter ook nog niet volledig uitgesloten worden.

Signalement slachtoffer

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Zijn signalement luidt als volgt: Blanke man van middelbare leeftijd. Droeg een grijze spijkerbroek, blauwe blouse met ruitjesmotief, bruine schoenen en een donkerblauwe jas. Ook droeg hij een zilveren ketting en had hij een zilverkleurige sigarettenhouder bij zich. Deze laatste is voorzien van een herkenbare groene opdruk van een iPod.

Heb je informatie die kan leiden tot de identiteit van het slachtoffer? Of heb je meer informatie over wat er die nacht gebeurd is? Neem dan contact op met de politie via 0900 – 8844 of deel anoniem je informatie via 0800 – 7000.