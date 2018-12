Brand lunchroom vermoedelijk aangestoken

De brand brak dinsdagavond rond 19.05 uur uit. Er was niemand aanwezig in het pand op het moment van de brand. Het pand raakte beschadigd door de brand. Omliggende panden hebben rookschade opgelopen. Na de brand is er door de politie onderzoek gedaan. Zo is met diverse getuigen gesproken en wordt er sporenonderzoek gedaan.

Op basis van de eerste onderzoeksbevindingen ontstond het vermoeden van brandstichting. Korte tijd later is in de gemeente Ede een 44-jarige man uit Arnhem aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij deze brand. Het onderzoek wordt verder voortgezet.

De verdachte is ingesloten voor verhoor.

2018568812