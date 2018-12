Verdachte opgepakt diefstal gereedschap uit bedrijfsauto’s

De vier diefstallen vonden plaats in september en oktober in ‘t-Harde, Elburg, Barneveld en Bodegraven. Er werd voor duizenden euro’s buit gemaakt aan gereedschap.



De man kwam in het politieonderzoek naar voren als verdachte. Hij is 18 december aangehouden en ingesloten voor nader verhoor. De man wordt voorgeleid aan de Rechter-Commissaris.



2018448169