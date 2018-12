Gestolen goederen aangetroffen

Op basis van binnengekomen informatie heeft de politie een doorzoeking gedaan in een woning in Almere-Haven. In de woning is een grote hoeveelheid goederen, waaronder elektrisch gereedschap, aangetroffen die zeer vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn. Een aantal goederen is al gekoppeld aan een aangifte. Zo is zeer recent ingebroken in een zeilboot en een van de agenten herkende een van de gestolen goederen die in de aangifte stond.