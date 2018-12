Identiteit inbreker Friezenpoort bekend

In de nacht van dinsdag 23 op woensdag 24 oktober lag de vrouw te slapen in haar appartement in een seniorencomplex aan de Friezenpoort in Houten. Midden in de nacht, rond 4.30 uur, sloop een inbreker naar binnen. De 86-jarige vrouw had niks door. De volgende ochtend merkte een thuiszorgmedewerker de inbraak op omdat het sleutelkastje bij de voordeur was opengebroken. De inbreker was zichtbaar op bewakingscamera’s in het huis.

De beelden van de inbraak zijn getoond in het regionale opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. Dat leverde een tip op. Verder rechercheonderzoek leidde tot de identiteit van de inbreker. De recherche hoopt hem binnenkort aan te kunnen houden.