Politie zoekt overvallers

Omstreeks 18.30 uur liep een 61-jarige vrouw uit Haarlem over de Jan Prinslaan. Zij kwam vanaf het Marsmanplein en liep in de richting Generaal Spoorlaan. Ter hoogte van de snackbar kreeg zij een harde duw in haar rug. De man die haar had geduwd, greep haar handtas vast en begon hier hard aan te trekken. Het slachtoffer hield haar tas echter stevig vast en begon hard te gillen. Een tweede dader gaf haar vervolgens ook een harde duw, waardoor zij ten val kwam. Ook hij probeerde de handtas los te trekken. Omdat de vrouw vast bleef houden en doorging met gillen, gingen de overvallers er vandoor in de richting van de Aart van der Leeuwstraat.

2018243637