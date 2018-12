Diverse overtredingen bij controle industriegebied

De actie vond plaats om vast te stellen welke bedrijven er zijn gevestigd, welke activiteiten daar plaats vinden en/of deze bedrijven zich aan de vestigings- en milieuregels houden alsook fiscale verplichtingen. Daarnaast vond er op hetzelfde moment op het industriegebied een dynamische verkeerscontrole plaats in samenwerking tussen de politie en Belastingdienst. De politie schreef o.a. bekeuringen uit voor onverzekerd rijden en rijden zonder rijbewijs.

De gemeente voerde met name controle uit op milieuvergunningen en constateerde meerdere milieuovertredingen waarvoor bestuurlijke dwangsommen zijn opgelegd. Daarnaast constateerde de gemeente in meerdere gevallen illegale bewoning vast.

De Belastingdienst hield zich vooral bezig om meer zicht te krijgen op reeds bestaande bedrijven. Daarbij wordt gekeken of de op papier aangeleverde informatie bij de Belastingdienst overeenkomt met hetgeen wordt aangetroffen. Als een bedrijf nog een belastingschuld had openstaan zijn in samenwerking met de afdeling Invordering van de Belastingdienst betalingsregelingen afgesproken. Bij de verkeerscontrole is in totaal 46000 euro aan belastingen geïnd.