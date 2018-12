Getuigen woningoverval Loenermark gezocht

De recherche onderzoekt de woningoverval en spreekt graag met getuigen die mogelijk meer weten over dit incident en/of (de vluchtroute) van de dader. De woning bevindt zich in een flat en de centrale toegangsdeur is niet vrij toegankelijk. Mogelijk dat iemand anders de mannen heeft binnen gelaten of dat zij met iemand mee zijn gelopen. Heeft u iets gezien of gehoord dat het onderzoek verder kan helpen? Neem dan contact op via 0900-8844 of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Via het tipformulier is het ook mogelijk beeldmateriaal ter beschikking te stellen aan de politie.