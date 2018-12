Man aangehouden na bedreiging Steenhouwersgaarde

Agenten kregen de melding dat een man zich agressief gedroeg in een woning aan de Steenhouwersgaarde. Het gaat om een 37-jarige man uit Heemskerk. De gemoederen liepen hoog op in de woning waarbij een vrouw ernstig werd bedreigd door de man. Een kind die op dat moment in de woning aanwezig was raakte gewond en moest ter controle worden overgebracht naar het ziekenhuis. De man dreigde tevens de gaskranen in de woning open te zetten.



De verdachte werd uiteindelijk door agenten aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De man zit nog vast. De politie onderzoekt de zaak.