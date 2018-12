Preventieffouilleeractie Delfshaven: “Wij blijven onaangekondigd aankloppen”

Hans Hoekman, expert wijkagent leidde de actie: “Het lijkt alsof dat een schamel resultaat is. Maar veel belangrijker is dat exploitanten en bewoners zien dat we geen enkele vorm van crimineel gedrag tolereren. Heb je alles op orde, dan krijg je een hand en gaan we weer verder. Dat was gelukkig bij een heel aantal het geval gisteravond. Maar wij blijven onaangekondigd aankloppen.” In Delfshaven is er een toename van excessief geweld, drugscriminaliteit en het aanbieden van illegaal gokken. Deze hebben een onderling verband en de mix van deze drie vormen van criminaliteit zorgt voor onveiligheidsgevoelens bij inwoners. Door acties als die van gisteravond en in opvolging het sluiten van overlastgevende panden door de gemeente, moet de rust in de wijk weer terugkeren.



Foto: in deze horecagelegenheid werden bij de controle geen misstanden geconstateerd