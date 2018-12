Politie houdt beheerder dorpshuis aan voor hennepkwekerij

Krabbendijke - Woensdagavond is de beheerder van het dorpshuis in Krabbendijke in zijn woning aangehouden. De politie onderzoekt zijn betrokkenheid bij de hennepkwekerij, die op woensdag 12 december jl. in het dorpshuis aan de Kerkpolder werd ontmanteld.