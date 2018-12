Automobilist vlucht na ongeval en laat papegaai achter

De auto is door een bergingsbedrijf weggetakeld. De papegaai is naar een dierenopvang gebracht. De politie vermoedt dat de eigenaar van de auto ook de bestuurder is en dat deze niet langer beschikt over de juiste rijvaardigheid en geschiktheid. Er wordt daarom een melding aan het CBR gedaan. Als de man is opgespoord, wordt hij verhoord omdat hij de plaats van het ongeval heeft verlaten.