Verdachten van ramkraak snel gepakt

Hebt u iets van deze inbraak gezien of heeft u de auto, een donkerkleurige BMW, vannacht zien rijden dan horen we dat graag. Het kan zijn dat er in de tijd dat de agenten geen zicht hadden op de auto er iemand is uitgestapt of dat er mogelijk al gestolen goederen uitgeladen zijn.

Tips:

- via de banner onder dit bericht

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)