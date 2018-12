Twee woninginbrekers op heterdaad aangehouden

Het tweetal was vermoedelijk betrokken bij een inbraak in een woning kort daarvoor. De bewoners werden wakker van geluiden alarmeerden direct de politie. Agenten kwamen snel aan en konden toen de eerste inbreker na een korte achtervolging te voet al in zijn kraag grijpen. De twee inbreker glipte de bossen in achter de woningen. Dankzij de inzet van een helikopter en politiehond werd de tweede inbreker in de bosjes bij de Bokkelaren aangehouden. Tevens is er een auto in beslag genomen voor nader onderzoek.