Dwangsom voor politie vanwege overtreding privacywet

De AP stelde in 2015 en 2016 een onderzoek in naar het gebruik van N.SIS II door de politie. In dit Europese systeem worden personen en goederen internationaal gesignaleerd. Uit het AP-onderzoek bleek dat de politie op een aantal punten nog niet volledig in lijn met de privacywetgeving handelde en daarom legde de AP in februari 2017 de politie een last onder dwangsom op ten aanzien van vijf punten. De politie heeft vervolgens hard gewerkt om de geconstateerde overtredingen binnen de gestelde termijn op te lossen. Op vier van de vijf punten is dat gelukt. Het overgebleven punt waaraan niet werd voldaan is het proactiefcontroleren op het onbevoegd en ongeoorloofd gebruik N.SIS II. Daarvoor moet het gebruik dat politiemedewerkers van dit systeem maken, worden gemonitord. De politie wil dat uiteraard doen maar zoekt daarbij wel naar een werkbare en praktische werkwijze.



Overigens betekende het ontbreken van deze specifieke maatregel zeker niet dat de betreffende gegevens niet goed beveiligd zijn.