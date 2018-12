Lichte stijging van overvallen

Het aantal overvallen op pizzakoeriers is gestegen van 41 naar 70. Supermarkten zijn 90 keer overvallen. Dat was in 2017 nog 72 keer. ‘We hebben spoedoverleg met de supermarkten om te kijken of ze extra maatregelen kunnen treffen’, zegt Jos van der Stap, landelijk coördinator overvallen. ‘In Nijmegen, Utrecht en rond Eindhoven was sprake van een serie overvallen op supermarkten. Aanhoudingen zijn verricht.’