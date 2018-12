Controle drugsgebruik verkeersdeelnemers

Er gelden sinds juli 2017 grenswaarden voor een aantal in ons land veel gebruikte drugs. Om drugs in het verkeer op te sporen werkt de politie met de speekseltester en met de psychomotorische test. Zo wordt -net als bij een blaastest voor alcohol- snel en eenvoudig duidelijk of iemand onder invloed van drugs aan het verkeer deelneemt. Na een positieve test op straat volgt afname van bloed door een arts of verpleegkundige. Het bloed wordt door een laboratorium onderzocht op verschillende drugs en alcohol. Als de wettelijke grenswaarden worden overschreden, dan draagt de politie de zaak over aan het OM. Bij combinatiegebruik geldt een veel lagere waarde, namelijk de laagst meetbare of nul-limiet. Een cocktail van middelen verhoogt namelijk de kans op betrokkenheid bij een ongeval aanmerkelijk, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).