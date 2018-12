Getuigenoproep brandstichting

Heeft u in de nacht van 20 op 21 december op de Albert Cuyplaan in Soest iets verdachts gezien dat mogelijk met deze autobrand te maken heeft of weet u misschien wie de verdachte is? Neem dan alstublieft contact op met de recherche in Soest via telefoonnummer 0900-8844 of vul het tipformulier op deze pagina in en verzend het. Wilt u uw naam liever niet zeggen, bel dan s.v.p. Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.