Openingstijden politieposten nieuwe gemeente Vijfheerenlanden

Buiten de openingstijden van de politieposten in Vijfheerenlanden kunnen inwoners van die gemeente ook terecht bij een politiebureau in een aangrenzende gemeente, zoals Nieuwegein of Gorinchem. Daarnaast is de politie zoals gebruikelijk 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via 0900 – 88 44. Bij spoed of voor verdachte situaties belt u het alarmnummer 1-1-2.