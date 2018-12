Hoge nood. Wildpoeper meldt zich

Limmen - Hij was geschrokken van alle media-aandacht die was ontstaan rond de ‘grote boodschap’ die hij in de bosjes bij een schoolplein in Limmen had achtergelaten. Hij had zich de overlast niet gerealiseerd, daarvoor was de nood te hoog geweest. Maar zijn excuses aan de schoolleiding en aan de politie waren welgemeend.