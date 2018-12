samen inbrekers pakken

‘Woninginbraken hebben een enorme impact op mensen. Daarom probeer ik op het gebied van inbraken preventief zo veel mogelijk te betekenen’, zegt Erwin. Via de WhatsApp groepen waarin Erwin actief is deelt hij informatie over woninginbraken, op welke momenten er vaker ingebroken wordt, waar inbraken plaatsvonden en ook op welke manier: ‘Zo merk ik dat er op dit moment veel inbraken rond etenstijd plaatsvinden. Als het licht dan niet brand, weet de inbreker dat er niemand thuis is. Ook de kerstdagen worden door de inbreker benut, omdat veel mensen dan op familiebezoek zijn’, zegt Erwin.

Als er ingebroken is dan wisselt Erwin met de leden van de WhatsApp groepen informatie uit. ‘Er wordt altijd een standaard buurtonderzoek gedaan, maar dat beperkt zich tot woningen die zicht hebben op het huis waar ingebroken is. Als ik de leden van zo’n groep vraag of zij rond het tijdstip van de inbraak iets verdachts hebben gezien, dan levert dat soms hele relevantie informatie op’, zegt Erwin. Daarnaast neemt Erwin in de meeste gevallen contact op met de slachtoffers over hun inbraak. ‘Onze collega’s van de surveillancedienst zijn altijd als eerste ter plaatse en stellen de bewoners vragen. Maar ik ga ook langs bij bewoners met aanvullende vragen en informatie, zodat zij zich zo snel mogelijke weer veilig voelen in hun woning’. Ook probeert Erwin rond het tijdstip van de inbraak een dag of week later nog een extra ronde in die wijk te doen. Volgens Erwin proberen inbrekers vaak in dezelfde buurt, rond hetzelfde tijdsstip, nogmaals in te breken.

‘De politie heeft betrokken buurtbewoners nodig bij het pakken van inbrekers. Veiligheid is een verantwoording van ons allemaal.’ Erwin verzoekt mensen daarom alert zijn op verdachte situaties. ‘Bij een verdachte situatie kun je bijvoorbeeld denken aan onbekende personen die extra aandacht hebben voor huizen, die lang blijven staan, uitgebreid de tijd nemen om een woning of tuin te bekijken of een onlogische routes door de wijk lopen. Zie je zo’n persoon, neem dan contact met ons op’, zegt Erwin.