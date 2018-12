Verkeersregelaar aangereden; Haarlemmer aangehouden

Tussen 19.30 en 19.45 uur regelde het slachtoffer met haar collega het verkeer bij de sporthal. Op een gegeven moment zag de IJmuidense een bestuurder zijn auto keren en sprak hem hierop aan. De automobilist negeerde echter de aanwijzingen van de verkeersregelaar en ging door met keren. Op een gegeven moment gaf de man zelfs flink gas en reed daarbij over de voet van het slachtoffer. De bestuurder stopte en de vrouw vroeg hem naar zijn gegevens. Als antwoord trapte de man het gaspedaal weer in en reed weg in de richting van de Noostraat. Omdat de IJmuidense het kenteken had genoteerd, konden agenten de Haarlemmer aanhouden in zijn woning. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

2018244293