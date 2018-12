Getuigenoproep overval op drogist Jan Evertsenstraat

Als de mannen donderdagavond even na 19.00 uur de winkel binnenstappen, bedreigen zij het personeel en hebben zij het gemunt op de kassa-lades. De overvallers zijn maar kort in de winkel en vertrekken daarna in de richting van het Balboaplein.

De recherche is op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben van de overval, of de momenten kort voor of na het incident. Mogelijk zijn de mannen voorafgaand aan de overval via het Mercatorplein gearriveerd. De recherche wil ook graag weten van mogelijke getuigen of zij de verdachten na hun daad mogelijk op een scooter hebben zien stappen.

Heeft u informatie of beelden voor de politie? Neem dan contact op via 0900-8844, via Meld Misdaad Anomiem 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.