Man aangehouden na bedreiging ambulancemedewerkers

Die middag kregen politieagenten de melding om naar het Tarwekamp te gaan vanwege een hulpvraag van ambulancemedewerkers die daar op dat moment met een reanimatie bezig waren. Toen de politieagenten bij het Tarwekamp aankwamen was de automobilist in kwestie al weg. Hij werd later in de buurt aangetroffen en zijn persoonsgegevens werden door de agenten genoteerd. Omdat de ambulancemedewerkers op dat moment nog bezig waren met de reanimatie, werd in een later stadium hun uitgebreide verklaring genoteerd. Op dat moment werd duidelijk dat de automobilist de ambulancemedewerkers had bedreigd. De situatie was ontstaan doordat hij zich ergerde over het feit dat de ambulance de doorgang van de weg op dat moment blokkeerde. Toen bleek dat de man kon worden verdacht van bedreiging, is hij gesignaleerd in de politiesystemen.



Aanhouding

Op dinsdag 18 december controleerden politieagenten in Den Haag de inzittenden van een personenauto. Bij deze controle bleek een van hen de gezochte verdachte van de bedreiging te zijn. Hij werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Na verhoor heeft hij een dagvaarding gekregen. Hij zal hij zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden.



Geweld tegen hulpverleners

Het Openbaar Ministerie treedt daadkrachtig op wanneer mensen met een publieke taak worden geconfronteerd met geweld en agressie.