Vrouwelijk slachtoffer gezocht na mishandeling Waldeck Pyrmontkade

Een van de ooggetuigen zag dat de man geweld gebruikte tegen de vrouw. De verdachte is vastgehouden door omstanders en kon zo door de politie worden aangehouden. Het slachtoffer is in de tussentijd in onbekende richting weggefietst.



Het signalement van het slachtoffer op basis van de verklaringen van ooggetuigen: ongeveer 20 jaar, lichtbruin haar tot op haar schouder. Lichte broek. Bent of herkent u deze vrouw bel dan met 0900-8844.