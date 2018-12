Politie zoekt getuigen overval supermarkt

Rond 21.00 uur kreeg de politie de melding van de overval op de supermarkt aan de Thorbeckelaan. De verdachte kwam de winkel binnen en bedreigde het personeel met een vuurwapen en eiste geld. Nadat hij een onbekend geldbedrag had buitgemaakt, maakte hij zich uit de voeten en verdween richting de GSG school. Op dit moment ontbreekt van de verdachte elk spoor.



Signalement verdachte

De man is 1,75 a 1,80 meter lang.

Hij droeg zwarte sportschoenen met opvallend witte zolen en een donkere trainingsbroek.

Ook droeg hij een zwarte jas en had hij handschoenen aan.

Verder had hij een bivakmuts over zijn hoofd en een pet met witte rand op zijn hoofd.

Hij droeg een beige tas bij zich.



Tips? Bel de politie

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets verdachts gezien rond het tijdstip van de overval in de omgeving van de supermarkt? Of heeft u andere informatie die van belang kan zijn voor dit onderzoek? De recherche komt graag met u in contact via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.