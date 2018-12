Twee aanhoudingen na woninginbraak

Rond 18.15 uur kreeg de politie een inbraakmelding in een woning aan de Waldeck Pyrmontlaan. Toen agenten ter plaatse waren zagen zij twee mannen over een hek klimmen en zich uit de voeten maken. De politie startte direct een zoektocht en zette de buurt af. Op basis van het afgegeven signalement kon al snel één verdachte worden aangehouden op de Zijdeweg. Niet veel later kon in dezelfde straat ook de tweede verdachte worden aangehouden. Beide verdachten, een 23-jarige en 18-jarige man zonder vast woon- en verblijfplaats, zitten vast. Begin volgende week wordt bekend of ze worden voorgeleid.



Let op!

Vier jij Kerst bij familie en vrienden? Laat dan een aantal lampen branden en zet wat glazen op tafel. Check voordat je weggaat of alle ramen dicht én op slot zijn. Grote kans dat een gelegenheidsinbreker jouw huis dan links laat liggen. Blijf je thuis en zie je bij de buren iets verdachts? Bel direct 112.