Politie neemt duizend kilo illegaal vuurwerk in beslag

Criminelen verdienen grof geld met de handel in levensgevaarlijk illegaal vuurwerk. Politie en Openbaar Ministerie spannen zich om al deze redenen onverminderd in om de handel in illegaal vuurwerk te bestrijden.

Illegaal vuurwerk levert gevaar op voor u en uw omgeving. Weet of vermoedt u dat er ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen of wordt verhandeld?

Meld dit bij de politie 0900-8844.

Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.