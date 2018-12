Politie onderzoekt overval op Rotterdamse kapperszaak

Het was druk in de kapsalon, toen de overvaller rond kwart voor zeven toesloeg. Hij bedreigde alle aanwezigen. Hij zette bij een van de kapster zijn mes op haar keel en eiste dat zij de kassa opendeed. Doodsbang als ze was deed ze dat en gaf de jongen een stapel bankbiljetten. Die stopte het geld in een opvallend gekleurde tas en zette het op een rennen. Er raakte niemand gewond.

Agenten kwamen na de melding van de overval direct ter plaatse en startten een onderzoek op. Dat heeft nog niet geleid tot een aanhouding. Getuigen omschrijven de overvaller als klein en slank met donkere ogen en donker haar. Hij droeg een zwarte jas met een capuchon over zijn hoofd, een zwarte broek, donkere schoenen en voor zijn neus en mond had hij een dunne, grijze sjaal.

Heeft u iets gezien of gehoord van deze overval en heeft u nog niet gesproken met de politie? Of heeft u andere informatie die politie verder kan helpen in haar onderzoek. Neem dan contact op via 0900-8844. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook, via M. 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl