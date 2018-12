Getuigen gezocht na in brand gestoken caravan in Veen

Dergelijke brandstichtingen leveren gevaarlijke en onveilige situaties op voor de omgeving. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart. Weet u meer van deze brandstichting of heeft u iets gezien? Deel dan uw informatie met de politie. De politie is via 0900-8844 bereikbaar. U kunt tips ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 – 7000 of via het Politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Ook kunt u uw informatie doorgeven in een vertrouwelijk gesprek met het Team Criminele Inlichtingen op het nummer 079-3458999.