Politie houdt twee dealers aan tijdens drugsactie

De politie startte een onderzoek na meldingen over drugsdealen. Tijdens een speciale actie werden dinsdagmiddag twee mannen aangehouden. Rond 14.00 uur werd op de Schuithaven in Zierikzee een inwoner (54) uit deze plaats aangehouden. Rond 15.15 uur werd in de Naereboutstraat in Goes een man (39), zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Het tweetal wordt ervan verdacht dat ze om zelf te gebruiken drugs hadden gekocht in de woning in Wemeldinge. Vervolgens werden rond 16.30 uur in de woning aan de Prinses Beatrixweg twee mannen aangehouden, namelijk de bewoner en een man (46) uit Vlissingen. Het tweetal is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. De mannen zijn vrijdagochtend voorgeleid aan de Rechter-commissaris.