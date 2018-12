Bewoner overloopt inbreker

Deze man had een voorwerp in zijn hand dat op een vuurwapen leek en bedreigde de bewoner daarmee. Nadat de bewoner begon te schreeuwen werd hij geduwd door de verdachte man. Plots klonk een harde knal, waarop de bewoner er in paniek vandoor ging. Hij bleek ongedeerd. Toen hij terugkeerde naar zijn woning, was de verdachte man gevlucht.

De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan bij de woning. Vooralsnog zijn er geen sporen gevonden dat er ook daadwerkelijk een schot is gelost met een echt vuurwapen. Het is dan ook onduidelijk of daar daadwerkelijk sprake van is geweest of dat er sprake was van een nepvuurwapen of dat de knal op een andere manier te verklaren is.