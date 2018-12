Minderjarige drugsdealertjes aangehouden

Op woensdag 19 december werd tijdens een 17-jarige jongen uit Valkenswaard staande gehouden op de Leenderweg. Eerder was een melding binnen gekomen van een getuige dat deze jongen in het centrum van Valkenswaard mogelijk drugs zou dealen. Hij bleek inderdaad diverse zakjes softdrugs op zak te hebben en een aantal materialen die met de handel in verband kunnen worden gebracht. Daarop is de jongen aangehouden en werd ook zijn slaapkamer in het ouderlijk huis doorzocht. Ook hier vond de politie een handelshoeveelheid drugs en enkele materialen.

Opvallend is dat de politie eind november in Valkenswaard ook al een minderjarige jongen aan hield voor de handel in softdrugs. Deze 17-jarige inwoner van Leende werd bij een toevallige controle betrapt met bijna 70 gram softdrugs op zak. Ook hij werd aangehouden. Beide verdachten zijn inmiddels weer in vrijheid gesteld, maar blijven verdachten. Uiteindelijk zal er dossier worden opgemaakt en het Openbaar Ministerie beslist dan over verdere vervolging.