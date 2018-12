Politie zoekt gedupeerde winkelier van vermoedelijke kledingdiefstal

Bij een busstation in Rotterdam zagen agenten een verdachte transactie waarbij tassen werden overhandigd en meegenomen in een bus. Bij controle van de tassen troffen de agenten exclusieve merkkleding aan, waarvan de verdachten de herkomst niet konden verklaren. Daarnaast waren de verdachten, een 56-jarige man en 41-jarige vrouw woonachtig in Servië, niet in het bezit van de aankoopbon. Het vermoeden bestaat dat deze kleding van diefstal afkomstig is. De kleding was nog voorzien van de labels. Deze staan hieronder op de foto.