Politie onderzoekt schietincident

Rond 12.00 uur zijn schoten gehoord aan de Kanaalweg Noord in Vriezenveen. De politie was snel ter plaatse en heeft direct een 55-jarige man uit Wierden kunnen aanhouden. Later zijn in Almelo een 50-jarige man uit Deventer en een 63-jarige man uit de gemeente Wierden gearresteerd. In Vriezenveen is later in de middag nog een 22-jarige inwoner uit die plaats aangehouden. Naar de vijfde verdachte is de politie nog op zoek. De aanleiding van het incident wordt onderzocht. Er waren geen gewonden.