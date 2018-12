Getuigen gezocht overval pizza koerier

De jongen reed rond 20.00 uur als pizzakoerier op een fiets naar de Koelmalaan om pizza’s af te leveren. Toen hij aanbelde deed er niemand open. Op dat moment werd hij van achter aangesproken door mogelijk 4 of 5 jongens. De pizza koerier kreeg meerdere klappen en moest de pizza’s en zijn telefoon afgeven. Uiteindelijk gingen de overvallers er vandoor met de pizza’s en kleingeld.

Het volgende signalement is bekend:

Allemaal mogelijk tussen de 14-18 jaar oud

Ze droegen allemaal een capuchon

1 jongen droeg een rode jas

1 jongen droeg een blauwe jas

1 jongen droeg een zwarte jas

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of informatie over deze overval? Bel dan met de politie via 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.

2018244980