Aanhouding na straatroof

Het slachtoffer liep vanaf de Buchnerweg het Bluelandpad op en hoorde dat er achter haar een auto stopte. Toen ze achterom keek, zag ze een donkergrijze auto, waar een onbekende man uitstapte. Daarna liep het slachtoffer het Park Atlantis in en merkte ze op dat de man achter haar aan liep. Kort daarna werd ze door de man met geweld beroofd van haar mobiele telefoon. Na het incident rende de verdachte weg. Hij stapte vervolgens als bijrijder in de donkergrijze auto, die wegreed via de Bleulandweg. Later in die nacht hielden agenten een 26-jarige verdachte op het Regentesseplantsoen voor de beroving aan. Het slachtoffer deed aangifte.



Getuigen gezocht

De politie wil graag in contact komen met mensen die getuige zijn geweest van deze beroving. Iets gezien of gehoord? Of hebt u camerabeelden tot uw beschikking? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000. Bovendien kan informatie worden gedeeld via het Meldformulier op Politie.nl.



Doe altijd aangifte

De politie doet er alles aan om daders van strafbare feiten op te sporen en te arresteren. Bent u slachtoffer? Doe dan altijd aangifte! Op www.politie.nl vindt u meer informatie over de manieren waarop u aangifte kunt doen. Uw informatie geeft ons een beter beeld van de door u gemelde criminaliteitsvorm. Zo kunnen wij deze weer beter bestrijden.