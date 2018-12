Drie drugsdealers aangehouden

Dit is een stockfoto

Surveillerende agenten zagen op donderdagavond in de Rotterdamse wijk Pendrecht een huurauto met opvallend rijgedrag. De auto werd aan de kant gezet. De bestuurder van de auto had een onsamenhangend verhaal, en vertelde dat hij iemand kwam ophalen. De agenten hadden argwaan, maar van een strafbaarfeit was geen sprake.

Rondjes rijden

De man vervolgde zijn weg, maar agenten in burger besloten hem te volgen. Aanvankelijk reed de auto quasi wat rondjes door de wijk, waarna de auto aan de Tholenstraat in Pendrecht werd geparkeerd. De bestuurder stapte uit om vervolgens al bellend rond te hangen in een nabijgelegen portiekflat. Toen een Luxemburgse Range Rover kwam aanrijden, volgde er een korte ontmoeting tussen de bestuurders. De agenten vertrouwden het niet en controleerden de bestuurder van de huurauto opnieuw en troffen een sleutel aan die bij een woning aan de Tholenstraat hoorde.



Deze woning bleek volledig ingericht voor de productie van harddrugs. Zo vond de politie er naast een kleine hoeveelheid harddrugs ook nog een drugspers, tientallen zakken en circa 7.500 euro contant geld. De bestuurder van de Range Rover werd even later op de Vaanweg in Rotterdam-Zuid aangehouden.